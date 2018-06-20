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Anneye son veda… Arda Turan ve Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı
Futbol

Anneye son veda… Arda Turan ve Emre Belözoğlu yalnız bırakmadı

Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Orhan Ak'ın annesi Emine Ak vefat etti. Cenaze namazına Abdullah Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da katılarak, Orhan Ak'ı acı gününde yalnız bırakmadı.

20 Haziran 2018 22:16

Antrenör Orhan Ak’ın annesi Emine Ak, akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat etti. Emine Ak’ın cenazesi Sakarya’nın Erenler ilçesinde Erenler Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Erenler Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu, eski futbolcu Tuncay Şanlı ve çok sayıda futbolcu ile spor camiasından isimler katıldı.

Son güncelleme 22:16 | 20 Haziran 2018
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