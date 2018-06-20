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Alman medyasından Mesut Özil’e destek
2018 Dünya Kupası Grup F

Alman medyasından Mesut Özil’e destek

Alman Die Welt gazetesi Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i, ''Almanya Mesut Özil'e çok şey borçlu'' başlığıyla manşetine taşıdı.

20 Haziran 2018 09:08

Alman Die Welt gazetesi Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’i övdü.

Futbolcuyu manşetine taşıyan gazete, ”Almanya Mesut Özil’e çok şey borçlu” başlığını kullandı.

Haberde Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafı nedeniyle maçlarda ıslıklandığı ve eleştirildiği hatırlatılarak, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda F Grubu’nda Meksika’ya karşı oynanan maçta Mesut’un çok üzgün olduğuna işaret edildi.

Eleştirmenlerin Mesut’u hedef almaya devam ettikleri belirtilen haberde ancak Türk asıllı Alman futbolcunun bunları hak etmediği kaydedildi.

Haberde Mesut’un Almanya ve milli takım için inanılmaz şeyler başardığı vurgulandı.

Gazetede yer alan yorumda ise Mesut Özil’in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade edilerek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu belirtildi.

Yorumda ayrıca 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya Milli Takımı kadrosunun üçte birinini göçmen kökenli olduğu hatırlatıldı.

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Son güncelleme 09:09 | 20 Haziran 2018
almanya destek Mesut Özil
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