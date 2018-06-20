40 saniyelik çılgın sevinç… Acımasız ‘VAR’

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda B Grubu’nun ikinci maçında İran ve İspanya karşı karşıya geldi. Grubun Portekiz ile birlikte favorisi olan İspanya karşısında oldukça iyi bir performans ortaya koyan İran, sıkı savunması ile tam 53 dakika kalesini gole kapattı. Ancak Diego Costa ile İspanya’nın bulduğu gol, İran’ın hücumu daha çok düşünmesine neden oldu. Karşılaşmanın 62. dakikasında ise İran cephesinde önce inanılmaz bir sevinç, daha sonra da büyük bir hüzün yaşandı.

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Bir duran topta etkili olmaya çalışan İran, Saeid Ezatolahi ile topu ağlara gönderdi. İnanılmaz bir mutluluk yaşayan Saeid Ezatolahi, golün sevincini diğer takım arkadaşları ile birlikte doyasıya kutladı. Yedek kulübesi de dahil olmak üzere gol sevinci yaşayan İran cephesinin mutluluğu yaklaşık 40 saniye sürdü. Yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağından habersiz çılgınca sevinen İran takımı, daha sonra hüzün yaşadı. Hakem golü iptal ederken, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) danışmaya karar verdi. VAR’dan da ofsayt teyidini alınca maçın çift vuruş ile başlamasına karar verdi.

İran'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.pic.twitter.com/I6LeCIm7P7 — SKOR (@SozcuSkor) June 20, 2018

Böylece İran takımının inanılmaz gol sevinci 40 saniye sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı.