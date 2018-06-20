20 Haziran transfer haberleri: Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe son dakika transfer haberi

Futbolcu transferinden önce teknik direktör sorunun çözmek isteyen Fenerbahçe’de Cocu’da yaşanılan pürüzler nedeniyle ibre yeniden Buvac’a döndü. Beşiktaş, Galatasaray’dan Yasin Öztekin transfer etmeye çok yakın! Çin’den teklifler alan Gomis’in ayrılması halinde yine güçlü bir forvet alacak olan Galatasaray, forvet transferi için Carlos Bacca’ya göz koydu. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika transfer dedikodular…

FENERBAHÇE’DE İBRE COCU’DAN BUVAC’A KAYDI

Fenerbahçe’nin takımın başına getirmek istediği fakat halen PSV ile sözleşmesi devam eden Cocu’nun menejerinin “Cocu, PSV’yi çalıştırmaya devam edecek. Fenerbahçe’nin Hollanda’dan başka kiminle ilgilendiği hakkında fikrim yok.” dediği iddia edildi.

Bu durum karşısında B planını devreye sokan Fenerbahçe’nin Klopp’un eski yardımcı Zelijko Buvac’ı tekrar en üst sıraya aldığı söyleniyor. 56 yaşındaki çalıştırıcı “Pres + hızlı atak” sistemin geliştiren mimar olarak biliniyor.

YASİN ÖZTEKİN BEŞİKTAŞ’A ÇOK YAKIN

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erecek Yasin Öztekin, Galatasaray’da kalma durumu ve Beşiktaş’la ilgili olarak, G.Saray’la görüşmelerin devam ettiğini, Beşiktaş’la da görüştüğünü açıkladı ve “Olacağı varsa olur. Kısmet diyelim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

CİMBOM YENİ GOMİS OLARAK BACCA’YI SEÇTİ

Gomis’in Çin’den gelen cazip teklifleri kabul edip, takımdan ayrılması ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren Galatasaray’da forve adaylarından biri de Bacca oldu. Şu anda Kolombiya milli takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele eden yıldız forvet sezonu Villarreal’de kiralık olarak geçirmişti. Bonservisi Milan’da bulunan Bacca’nın Villareal’de kalmak istediği de biliniyor.

DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Göztepe’nin gündemine bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani geldi. (Kaynak: Fanatik)

Arsenal ile yakın ilişkiler kuran sportif direktör Comollli’nin yakın zamanda İngilizler’le Ospina için masaya oturup transferi bitireceği kaydedildi. Bleacher Report gazetesi muhabiri Dean Jones, geçtiğimiz günlerde twitter’dan F.Bahçe’nin Ospina’yı transfer edeceğini yazmıştı. Kaynak: Fotomaç

Galatasaray, Yuto Nagatomo’nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Kaynak: Fotomaç