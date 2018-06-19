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Yıldız ismin çağrısı yanıt buldu… Türkiye Milli Takımı’nda oynayacak
Basketbol

Yıldız ismin çağrısı yanıt buldu… Türkiye Milli Takımı’nda oynayacak

Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, bu sezon gösterdiği iyi performans sonrası Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'na çağrıldı. Wilbekin, daha önce verdiği bir röportajda Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istediğini açıklamıştı.

19 Haziran 2018 12:51

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçların kadrosunda Darüşşafaka Basketbol’un Amerikalı oyun kurucusu Scottie Wilbekin’e yer verdi.

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“TÜRK MİLLİ TAKIMI’NDA OYNAMAK İSTİYORUM”

Daha önce yaptığı özel açıklamalarında da Türkiye sevgisini dile getiren Scottie Wilbekin, “Türk Milli Takımı’nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü Türkiye’yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler” şeklinde konuşmuştu.

Son güncelleme 12:54 | 19 Haziran 2018
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