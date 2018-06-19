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Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio’yu transfer etti
Dünyadan Futbol

Wolverhampton Wanderers, Rui Patricio’yu transfer etti

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden kaleci Rui Patricio, Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers ile sözleşme imzaladı

19 Haziran 2018 11:18

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers, Portekizli milli kaleci Rui Patricio’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki 30 yaşındaki Patricio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine 2006’da ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan Patricio, sezon sonunda kulübünden ayrıldı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon Sporting Lizbon’da 56 maça çıktı.

Wolverhampton, geçen sezon İngiltere Championship’te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig’e yükselmişti.

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Son güncelleme 11:18 | 19 Haziran 2018
rui patricio Wolverhampton Wanderers
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