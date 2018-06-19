‘Tüm Afrika bu takımın arkasında’
Senegal'in Polonya'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Senegal teknik direktörü Aliou Cisse'den açıklamalar geldi.
19 Haziran 2018 22:15
Polonya’yı 2-1 yendikleri maçın ardından Aliou Cisse açıklamalarda bulundu.
”Taktiksel ve duygusal olarak maçı kontrol etmesini bildik. Bu zafer gruptaki rekabet içerisinde yer almamız sağlayacak. Bir sonraki Japonya maçının daha zor olacağını biliyoruz. Tüm Afrika’nın bizi desteklediğini garanti edebilirim. Her yerden tebrik telefonları alıyorum. Afrika’yı temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.
Öte yandan 2002’de Fransa’yı yendikleri maçta takım kaptanlığı yapan Aliou Cisse, Polonya zaferinde de teknik direktör olarak bu sevinci yaşadı.
Son güncelleme 22:58 | 19 Haziran 2018
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
OGP
1 İran
1 1 3
2 Portekiz
1 0 1
3 İspanya
1 0 1
4 Fas
1 0 0
OGP
1 Fransa
1 1 3
2 Danimarka
1 1 3
3 Avustralya
1 0 0
4 Peru
1 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Güney Kore
1 0 0
4 Almanya
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Japonya
1 1 3
2 Senegal
1 1 3
3 Polonya
1 0 0
4 Kolombiya
1 0 0
İDDAA
Kolombiya
Dünya Kupası 2018 Grup H 19.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Japonya