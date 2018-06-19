Atletico Madrid transferi bitirdi… Dudak uçuklatan rakam!
Atletico Madrid, Liverpool ve Arsenal'in de transfer listesinde bulunan Thomas Lemar'ı kadrosuna kattı. Atletico Madrid, transfer için Monaco'ya dudak uçuklatan bir bonservis bedeli ödedi.
SKOR DIŞ HABER Transferi gözdesi Monaco’nun Fransız yıldızı Thomas Lemar, La Liga yolcusu… Atletico Madrid, Liverpool ve Arsenal’in de peşinden koştuğu Thomas Lemar’ın transferini bitirdi. İspanyol ekibi, 72 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız yıldızı kadrosuna kattı.
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Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası’nda mücadele eden Thomas Lemar, Rusya’daki turnuvanın ardından Atletico Madrid’in sezon öncesi kampına katılacak.
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Geçtiğimiz sezon Monaco forması ile 38 resmi maça çıkan Thomas Lemar, 3 gol atarken 10 da asiste imza atmıştı.