Sinisa Mihajlovic’in yeni takımı belli oldu
Portekiz Premier Lig takımlarından Sporting Lizbon, teknik direktörlüğe Sinisa Mihajlovic'i getirdi.
19 Haziran 2018 00:20
Sporting Lizbon’da Jorge Jesus’tan boşalan teknik direktörlük görevine, Sinisa Mihajlovic getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mihajlovic, teknik direktörlük kariyerinde Sırbistan Milli Takımı’nın yanı sıra İtalyan kulüpleri Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Torino’da görev yaptı.
Sporting Lizbon, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası Rui Patricio, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost, kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.
Son güncelleme 00:20 | 19 Haziran 2018
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1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
OGP
1 İran
1 1 3
2 Portekiz
1 0 1
3 İspanya
1 0 1
4 Fas
1 0 0
OGP
1 Fransa
1 1 3
2 Danimarka
1 1 3
3 Avustralya
1 0 0
4 Peru
1 0 0
OGP
1 Hırvatistan
1 1 3
2 İzlanda
1 0 1
3 Arjantin
1 0 1
4 Nijerya
1 0 0
OGP
1 Sırbistan
1 1 3
2 Brezilya
1 0 1
3 İsviçre
1 0 1
4 Kosta Rika
1 0 0
OGP
1 İsveç
1 1 3
2 Meksika
1 1 3
3 Güney Kore
1 0 0
4 Almanya
1 0 0
OGP
1 Belçika
1 1 3
2 İngiltere
1 1 3
3 Tunus
1 0 0
4 Panama
1 0 0
OGP
1 Polonya
0 0 0
2 Senegal
0 0 0
3 Kolombiya
0 0 0
4 Japonya
0 0 0
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