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Senegal sokaklara döküldü!
2018 Dünya Kupası Grup G

Senegal sokaklara döküldü!

Senegalliler, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda takımlarının Polonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti sokaklarda coşkuyla kutladı.

19 Haziran 2018 23:15

Senegal Milli Takımı’nın da mücadele ettiği Rusya’daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Senegal’de büyük bir coşkuyla izleniyor.

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası’nda mücadele eden Senegal’in organizasyondaki ilk maçında Polonya’yı 2-1 yenmesiyle sokaklardaki coşku daha da arttı. Birçok Senegalli, Polonya maçını birlikte izlemeyi tercih etti. Maçın ardından sokaklara dökülen Senegallilerden Boubou Dembele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bugün çok güzel oynadığını ve yarı finale gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, “Senegal iyi oynadı ve kazandı, hepimizi mutlu etti.” ifadesini kullandı.

Kırmızı, yeşil ve sarı renkli bayrakların süslediği başkent Dakar’daki sokaklarda çok sayıda formalı Senegalli, Dünya Kupası heyecanını yaşıyor. Seyyar satıcılar da Dünya Kupası coşkusundan yararlanarak bayrak, atkı ve forma satıyor.

Son güncelleme 23:15 | 19 Haziran 2018
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