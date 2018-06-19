Ramos, de Gea’yı Yaktı!

2018 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubunda Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Portekiz’in tüm gollerini biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo atarken, İspanya’nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho Fernandez kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.

SERGIO RAMOS, KENDİ ÜLKESİNİ YAKTI

İspanya Milli Takmı formasını giyen Sergio Ramos, Real Madrid’den takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun kullandığı penaltı öncesi David de Gea’ya tüyo vermek istedi. Ramos, eliyle sol tarafa atlamasını söylerken Ronaldo, sola atlayan de Gea’yı ters köşeye yatırdı.

Cristiano Ronaldo`nun alay konusu olan büstü yenisiyle değiştirildi! Cristiano Ronaldo'nun memleketi Madeira'daki havaalanında sergilenen Ronaldo'nun bronz büstü yenisiyle değiştirildi. Portekizli yıldızın kardeşi Hugo Aveiro değişikliği gerçekleştirirken büstün, Ronaldo'nun İspanya maçındaki 'hat-trick'inin ardından değiştiği iddia ediliyor. İlgili Haberi Oku