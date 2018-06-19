Portekiz ve Fas 32 yıl sonra karşı karşıya

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelecek Portekiz ile Fas tarihlerindeki de ikinci maçı oynayacak.

Başkent Moskova’daki Luzhniki Stadı’nda oynanacak mücadele 15.00’te başlayacak.

Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran’a mağlup olan Fas’ın ise puanı bulunmuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK VE TEK MAÇ 1986’DA

Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 1986’daki Dünya Kupası’nda oynandı.

F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz’i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz’in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti.

Fas’a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau’dan gelirken, Portekiz’in tek golünü Diamantino atmıştı.

Ricardo Quaresma herkesi şaşırttı! Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın İspanya maçındaki görüntüsü şaşkınlık yarattı. İlgili Haberi Oku

FIFA SIRALAMASINDA BÜYÜK FARK

Portekiz ile Fas’ın dünya sıralamasındaki yerleri arasında büyük fark bulunuyor.

Son Avrupa şampiyonu Portekiz sıralamada 4. sırada yer alıyor. Afrika temsilcisi Fas ise 41. basamakta kendine yer bulabildi.

PORTEKİZ 7. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası’na katılma başarısı gösteren Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 27 maça çıktı.

Bu maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 27 maçta 46 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Brezilyalı taraftar Dünya Kupası`nda dolandırıldı Dünya Kupası'nda ülkelerini desteklemek için Rusya'ya giden Brezilyalı taraftarlar, ilginç bir şekilde dolandırıldı. İlgili Haberi Oku

FAS 20 YIL SONRA

Fas, Rusya’daki Dünya Kupası’na katılarak 20 yıl sonra bu dev organizasyondaki yerini aldı.

Bugüne kadar Dünya Kupası’nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986’da Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya’nın bulunduğu F Grubu’nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya’ya 1-0 yenilerek elenmişti.