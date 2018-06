Polonya Senegal maçı saat kaçta? Dünya Kupası maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası’nda heyecan Polonya Senegal maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. H grubunda yer alan Polonya Senegal maçında Lewandowski ve Mane gibi yıldızlar sahada olacak. 12 yıl aranın ardından Dünya Kupası’nda yeniden boy gösterecek olan Polonya kupaya 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak isterken, bu sezon Liverpool’da yaptıklarıyla dikkatlerini üzerine çeken Mane Senegal için 3 puan kazandırmaya çalışacak. Heyecanla beklenen Polonya Senegal maçı saat kaçta merak ediliyor. İşte, Polonya Senegal maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

POLONYA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. TRT 1’den canlı yayınlanacak

SENAGAL 2. KEZ DÜNYA KUPASI’NDA

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Japonya ve Güney Kore’nin 2002’de ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden bu başarıyı yaklayan Senegal, kupa tarihinde 5 maça çıktı. İki galibiyet, iki beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002’de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız’ın uzatma dakikalarında attığı ‘Altın gol’ ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 5 maçta 7 gol atan Senegal kalesinde ise 6 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA Dünya sıralamasında ise 27. sırada bulunuyor.

Boys, the whole of #Poland will be with you in spirit at the stadium in #Moscow!

Good luck! #PolskaDawaj #POLSEN #WorldCup pic.twitter.com/l43iTc2fh7

— Poland.pl (@Poland) 19 Haziran 2018