Herkes gole sevinirken bekledi! O oyuncu Portekiz’i ipten aldı!

İlk dakikasından itibaren büyük heyecana sahne olan Portekiz İspanya maçında Cristiano Ronaldo attığı 3 gol ile geceye damga vurup maçın kahramanı oldu ancak maçta kimsenin fark etmediği gizli bir kahraman vardı! Joao Moutinho…

Ronaldo’nun 88. dakikada beraberliği getiren müthiş frikik golünde tüm takım sevinmek için Ronaldo’ya koşarken Joao Moutinho’nun kuralları hatırlayıp takım arkadaşı Jose Fonte’yi uyarması sonucu olası İspanya golünü engellemiş oldu.

FIFA kurallarına göre, kutlama esnasında tüm futbolcular rakip saha dışına çıkarsa golü yiyen takım başlama vuruşu yapabilir.

Bu durumun farkında olan Joao Moutinho, sevinç sırasında Jose Fonte’yi sahada kalması için uyararak maçın gizli kahramanı olmayı başardı.

İşte Ronaldo’nun attığı harika frikik golü…

Ve Ronaldo yine sahnede pic.twitter.com/ixhhiVKfUS — TRT Spor (@trtspor) 15 Haziran 2018

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