Macaristan’da Marco Rossi dönemi

Macaristan Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine Marco Rossi getirildi. Geçen yıl Macaristan Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Belçikalı Georges Leekens’in görevine, aldığı başarısız sonuçlar üzerine henüz bir yılı bile doldurmadan son verildi.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) tarafından yapılan açıklamada, Macaristan’ın en üst ligi olan Macaristan NB 1’de mücadele eden Honved’i 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran İtalyan teknik adam Rossi ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

MLSZ’nin açıklamasında ayrıca Leekens tarafından yönetilen Macaristan Milli Futbol Takımı’nın dört hazırlık müsabakasında da galibiyet alamadığı ve mücadele açısından da gelişme gösteremediği belirtildi.

Bir dönem Trabzonspor’un teknik direktörlüğünü de yapan Leekens, geçen yıl ekim ayında Macaristan Milli Futbol Takımı’nın başına getirilmişti. Leekens yönetimindeki Macaristan Milli Futbol Takımı, yaptığı dört maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

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