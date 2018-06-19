MAÇ ÖZETİ: Rusya Mısır özeti izle! Rusya Mısır 3-1!

Turnuva öncesinde grupta rakiplerine göre daha az şans tanınan Rusya iki maçta topladığı 6 puanla yer aldığı Dünya Kupası A grubundan çıkmayı garantiledi. Maça hızlı başlayan Rusya, Mısır karşısında gol perdesini 47. dakikada kendi kalesine atan Mısırlı Fathi açtı. Atak organizasyonlarından eli boş dönen Mısır kalesinde ikinci golü 59. dakikada Cheryshev ile gördü. Henüz golün şokunu üstünden atamayan Mısır’a 62. dakikada Dzyuba 3. golü filelere gönderdi. Mısır’ın tek golü ise 73. dakikada Salah’ın vuruşu ile geldi. Gollü mücadeleyi izleyemeyen taraftarlar için haberimizin içerisinde, Rusya Mısır maç özeti bulunuyor. Yayıncı kuruluşun yüklediğin andan itibaren izleyebilirsiniz.

RUSYA MISIR ÖZET İZLE

RUSYA MISIR MAÇI İLK 11’İ

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba

Mısır: El Shenawy, Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy, Hamed, Elneny, Salah, Said, Treeguet, Mohsen