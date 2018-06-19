MAÇ ÖZETİ: Polonya Senegal özeti izle! Senegal Polonya 2-1!

Dünya Kupası heyecanı günün ikinci karşılaşması Polonya Senegal maçı ile devam etti. Polonya favori olarak çıktığı Senegal karşısında üstünlük sağlayamazken grubun sürpriz yapmaya aday takımı Senegal rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 38. dakikada Cionek’in kendi kalesine attığı gol ile açıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Senegal 61. dakikada Niang’ın attığı golle durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında, 86. dakikada Krychowiak, duran top organizasyonunda attığı gol ile durumu 2-1’e getirdi ama yeterli olmadı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Polonya Senegal özeti bulunuyor.

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