MAÇ ÖZETİ: Polonya Senegal özeti izle! Senegal Polonya 2-1!
Dünya Kupası H grubu maçında Polonya Senegal karşı karşıya geldi. 16 yıl aradan sonra turnuvaya katılan Senegal, güçlü rakibi karşısında 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Polonya Senegal maçı özeti bulunuyor.
Dünya Kupası heyecanı günün ikinci karşılaşması Polonya Senegal maçı ile devam etti. Polonya favori olarak çıktığı Senegal karşısında üstünlük sağlayamazken grubun sürpriz yapmaya aday takımı Senegal rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 38. dakikada Cionek’in kendi kalesine attığı gol ile açıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Senegal 61. dakikada Niang’ın attığı golle durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında, 86. dakikada Krychowiak, duran top organizasyonunda attığı gol ile durumu 2-1’e getirdi ama yeterli olmadı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Polonya Senegal özeti bulunuyor.