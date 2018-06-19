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MAÇ ÖZETİ: Polonya Senegal özeti izle! Senegal Polonya 2-1!
2018 Dünya Kupası Grup H

MAÇ ÖZETİ: Polonya Senegal özeti izle! Senegal Polonya 2-1!

Dünya Kupası H grubu maçında Polonya Senegal karşı karşıya geldi. 16 yıl aradan sonra turnuvaya katılan Senegal, güçlü rakibi karşısında 2-1 kazanarak büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Polonya Senegal maçı özeti bulunuyor.

19 Haziran 2018 19:57

Dünya Kupası heyecanı günün ikinci karşılaşması Polonya Senegal maçı ile devam etti. Polonya favori olarak çıktığı Senegal karşısında üstünlük sağlayamazken grubun sürpriz yapmaya aday takımı Senegal rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 38. dakikada Cionek’in kendi kalesine attığı gol ile açıldı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Senegal 61. dakikada Niang’ın attığı golle durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Maçın son dakikalarında, 86. dakikada Krychowiak, duran top organizasyonunda attığı gol ile durumu 2-1’e getirdi ama yeterli olmadı. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Polonya Senegal özeti bulunuyor.

POLONYA SENEGAL ÖZET İZLE

Son güncelleme 19:57 | 19 Haziran 2018
maç özeti özet Polonya Polonya Senegal senegal
GÜNÜN MAÇLARI
Kolombiya
Bugün - 15:00
1
-
2
Japonya
Polonya
Bugün - 18:00
1
-
2
Senegal
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PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 1 4
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
2 0 1
4 Suudi Arabistan
1 0 0
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Kolombiya
Dünya Kupası 2018 Grup H 19.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Japonya