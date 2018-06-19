MAÇ ÖZETİ: Kolombiya Japonya maçı özeti izle! Japonya Kolombiya 1-0

Dünya Kupası H grubu ilk maçında Kolombiya Japonya sahaya çıktı. Hızlı başlayan mücadelede Japonya 3. dakikada Carlos Sanchez topa elle müdahale edince hem penaltı yaptırdı hem de takımını 10 kişi bıraktı. Japonya için topun başına geçen Kagawa penaltıyı gole çevirerek takımı 1-0 öne geçirdi. 10 kişi kaldıktan sonra zorlanan Kolombiya’da Quintero 39. dakikada attığı enfes serbest golü ile takımına eşitliği getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kendi yarı sahasına hapsolan Kolombiya, 73. dakika Osako’nın attığı golü engelleyemeyince 2-1 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın geri kalanın başka gol olmayınca Kolombiya ilk maçında Japonya’ya yenildi. Kolombiya Japonya özeti yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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JAPONYA DÜNYA KUPASINDA EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanan karşılaşma penaltı ve kırmızı kart ile başladı. Henüz 3. dakikada gole giden topa eliyle müdahale ettiği için Carlos Sanchez'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Kolombiya, pozisyonun ardından Japonya'nın kullandığı penaltı sonrası geriye düştü. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Shinji Kagawa, Japonya'nın Dünya Kupası'nda bulduğu en erken golü ağlara bırakmış oldu.