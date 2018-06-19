MAÇ SONUCU | Kolombiya 1-2 Japonya | DÜNYA KUPASI H GRUBU

Dünya Kupası H Grubu açılış maçında Japonya, Kolombiya’yı 2-1 mağlup etti. Henüz 3. dakikada gole giden topa eliyle müdahale ettiği için Carlos Sanchez’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Kolombiya, pozisyonun ardından Japonya’nın kullandığı penaltı sonrası geriye düştü. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Shinji Kagawa, Japonya’nın Dünya Kupası’nda bulduğu en erken golü ağlara bırakmış oldu. 39. dakikada Juan Quintero’nun akıl dolu serbest vuruşu sonrası eşitliği yakalayan Kolombiya, soyunma odasına beraberlikle girmeyi başardı.

İkinci yarıya etkili başlayan Japonya, Kolombiya kalesinde geliştirdiği art arda hücumlar sonrası aradığı golü Yuya Osako’nun kafa vuruşuyla buldu. Maçı 2-1 kazanan Japonya, gruba üç puan alarak iyi bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz sezonun yarısını Galatarasay’da kiralık olarak geçiren Yuto Nagatomo, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Kolombiya, grubun ikinci maçında Polonya, Japonya ise Senegal ile karşılaşacak.