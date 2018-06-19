İşte Phillip Cocu’nun oyun felsefesi ve yeni Fenerbahçe

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe, yeni sezonda nasıl olacak? Camia ve taraftarın aklındaki soru bu. Görevi devralmak için geri sayımda olan Phillip Cocu'nun oyun felsefesi, sarı-lacivertlilerin beklentilerini karşılayacak gibi gözüküyor.

4-3-3'ü tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, pas futbolunun yanı sıra aynı zamanda sertlik, alan daraltma ve geçiş hücumlarını içeriyor; aynı zamanda sağlam bir takım savunmasını da içinde barındırıyor.

Cocu, sertlikten yılmayan ve topa karşı sert olan takımlar kuruyor. İyi alan daraltan, sahaya çok iyi yayılan bir ekip oluşturmak isteyen genç çalıştırıcı, oyuncularından hızlı şekilde yani topu oyalamadan kaleye gitmeye çalışmalarını istiyor. Cocu, duran top organizasyonlarına da büyük önem veriyor.

ÇOK ADAMLA HÜCUM TARZI

PSV, şampiyon olduğu geçen sezon duran toplardan çok fazla pozisyon üretip bunları da golle sonuçlandırdı. Hücum setlerinde beklere büyük görev düşüyor. Cocu, bu konuda kanatlarını da uyarıyor.

Hollandalı çalıştırıcı, rakip yarı alanda ve 3. bölgede çok sayıda adamla bulunulmasını istiyor. Zorluk düzeyi yüksek maçlarda Cocu'nun tercihi, topu rakibe bırakıp alan daraltıp kapılan toplarla hızlı hücuma çıkarak birkaç pasla kaleye inmek.

Ver-kaçları çok kullanan PSV, Cocu idaresinde defansta da sağlam bir görüntü çizdi.

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RESMİ AÇIKLAMA İÇİN HAZIRLIK

PSV ile Phillip Cocu'nun kalan bir yıllık kontratına yönelik tazminat görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe, resmi açıklamayı bugün yapacak. Hollanda ekibine 1 milyon Euro dolayında bir tazminat ödenecek. Cocu ile de bir senesi opsiyonlu 3 sezonluk anlaşma imzalanacak.

TRANSFERLERDE KARAKTER KRİTERİ

Sportif Direktör Damien Comolli yoğun mesaide. Fransız futbol adamı, özellikle futbolcu transferlerinde sadece saha içine değil saha dışına da bakıyor. Edinilen bilgilere göre Comolli, gündemdeki isimlerin özel hayatlarını da inceliyor. Oyuncuların yetenekleri kadar karakterleri de araştırılıyor. Comolli özel hayatı sorunlu olan, takım disiplinini bozacak, antrenmanlarda çalışmayan futbolcuları ise takımında istemiyor. Futbolcuların, karakterleriyle de örnek olması isteniyor.