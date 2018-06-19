İlkay Gündoğan, Balıkesir’e engelli aracı hediye etti

İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’in Dursunbey Belediyesi’ne engelli taşıma aracı hediye etti.

Dursunbey Belediyesi’nin engellilere yönelik başlattığı “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” projesine destek veren ünlü futbolcunun annesi Ayten ve babası İrfan Gündoğan, İlkay Gündoğan’ın sözünü verdiği tam donanımlı engelli taşıma aracının anahtarını Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’a teslim etti.

Söz konusu hafif ticari araç, özel donanımı sayesinde engellilerin tekerlekli sandalyeleriyle arabaya rahatça binebilmelerini sağlıyor.

Ayten Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın hayırlı hizmetlerde kullanılacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da ünlü futbolcu İlkay Gündoğan’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Bahçavan, “Bugün sağ olsunlar Ayten hanım ve İrfan bey engellilere yönelik hizmetlerimizde kullanacağımız aracın anahtarını teslim ettiler. Projede, ilçemizdeki yaklaşık bin 300 engelli vatandaşımız için böyle bir araç düşünmüştük. Bunu kardeşlerimize teklif ettiğimizde aracın tamamını anahtar teslim olarak vereceklerini söylediler. Biz kendilerine çok teşekkür ediyor, İlkay Gündoğan kardeşime de başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan ve Mesut Özil`e bakan desteği Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp (FDP), İlkay Gündoğan forması giyerek 'Uyum tartışmasına' son vermek istediği belirtti. İlgili Haberi Oku