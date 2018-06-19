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Griezmann’dan beş yıllık imza
Dünyadan Futbol

Griezmann’dan beş yıllık imza

İspanya kulübü Atletico Madrid, Griezmann ile Hernandez'in kontratlarının uzatıldığını ve Monaco'dan Lemar ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

19 Haziran 2018 12:21

İspanya kulübü Atletico Madrid’de Antoine Griezmann ve Lucas Hernandez’in kontratları uzatılırken, Monaco’dan Thomas Lemar ile sözleşme imzalandı.  Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin’in 2018 FIFA Dünya Kupası için Fransa Milli Takımı kampında bulunan Griezmann, Hernandez ve Lemar ile sözleşme imzalamak üzere Rusya’ya gittiği belirtildi.

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Kampta, takımdan ayrılacağı iddialarına karşın geçen hafta kulübünde kalacağını açıklayan golcü futbolcu Griezmann’ın 2022’de bitecek sözleşmesinin 2023’e kadar uzatıldığı bildirildi.  Savunma oyuncusu Hernandez’in 2022’de bitecek kontratını 2024 yılına uzatacak imzayı attığı da ifade edildi.

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Daha önce transferi için Monaco ile ön anlaşmaya varıldığı açıklanan hücum oyuncusu Lemar’ın ise sağlık kontrolleri öncesi yeni kulübüyle sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Son güncelleme 12:21 | 19 Haziran 2018
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