SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu: Sözcü gazetesi bağımsız… Sahibi de onurlu bir kişi
Gaziantepspor’da şok kongre kararı
Futbol

Gaziantepspor’da şok kongre kararı

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantespor'da bir buçuk ay önce seçilen yönetim, şok bir açıklamayla olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.

19 Haziran 2018 23:44

Yaklaşık bir buçuk ay önce yapılan olağanüstü kongrede yazı tura ile seçilen yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.

Gaziantepspor kulübünden yapılan açıklamada, “Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurul Kongresi 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00'de Gaziantepspor Kulübü Celal Doğan Tesisleri Şehirgösteren Mh. 68005 Nolu Sk. Şehitkamil / Gaziantep adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00'de aynı adreste çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur” denildi.

Kulüp Başkanı Hasan Şahin’in yeniden aday olması bekleniyor. 19 Haziran 2018 Mersin İdmanyurdu BAL Ligi`ne düşürüldü Mersin İdmanyurdu, Polonyalı oyuncu Marcin Robak ile arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşürüldü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:45 | 19 Haziran 2018
gaziantespor TFF 2. Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Kolombiya
Bugün - 15:00
1
-
2
Japonya
Polonya
Bugün - 18:00
1
-
2
Senegal
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
2 2 6
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
2 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Kolombiya
Dünya Kupası 2018 Grup H 19.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Japonya