Gaziantepspor’da şok kongre kararı

Yaklaşık bir buçuk ay önce yapılan olağanüstü kongrede yazı tura ile seçilen yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.

Gaziantepspor kulübünden yapılan açıklamada, “Gaziantepspor Kulübü Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurul Kongresi 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00'de Gaziantepspor Kulübü Celal Doğan Tesisleri Şehirgösteren Mh. 68005 Nolu Sk. Şehitkamil / Gaziantep adresinde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü saat 14.00'de aynı adreste çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur” denildi.

Kulüp Başkanı Hasan Şahin’in yeniden aday olması bekleniyor. Mersin İdmanyurdu BAL Ligi`ne düşürüldü Mersin İdmanyurdu, Polonyalı oyuncu Marcin Robak ile arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşürüldü. İlgili Haberi Oku