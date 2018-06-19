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Galatasaray’ın transferdeki şaşırtan sakinliği!
Futbol

Galatasaray’ın transferdeki şaşırtan sakinliği!

Fatih Terim ve sarı kırmızılı kurmaylar, Dünya Kupası nedeniyle yükselen bonservis ve transfer piyasasının normale dönmesini bekliyor

19 Haziran 2018 08:41

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Galatasaray geçen sezon neredeyse temmuz ayı başında pek çok transferi bitirmiş Avrupa Ligi mesaisinin erken başlaması nedeniyle elini çabuk tutmuştu.

Ancak bu kez farklı bir strateji izleniyor. G.Saray yönetimi ve Fatih Terim, transfer piyasasını yakından takip ediyor ancak resmi girişimleri ağırdan alıyor.

Camiadan gelen ‘ağır kalınıyor' eleştirilerine rağmen özellikle Terim, Dünya Kupası nedeniyle yükselen transfer piyasasının normale dönmesini bekliyor.

Belirlediği transfer listesini yönetimle paylaşan ve 2018 Rusya'da bazı oyuncuları yakından izleten başarılı teknik adam, en uygun ortamın oluşmasını istiyor.

Yönetim ise özellikle Nagatomo işini çözmeye çalışırken diğer yandan da Denayer'ın kiralanması ve Donk'un kontratının uzatılmasına odaklanmış durumda.

18 Haziran 2018 Sabri Sarıoğlu için transfer iddiası Sol beke Sakıb Aytaç, orta sahaya Hasan Hüseyin Acar ve kanada Bilal Başacıkoğlu'nu transfer eden Kayserispor'da takviyeler yerlilerden devam edecek gibi duruyor. Sarı kırmızılıların yeni hedefinin Sabri Sarıoğlu olduğu iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:41 | 19 Haziran 2018
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