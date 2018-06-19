Galatasaray’dan Nagatomo paylaşımı

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası H Grubu’nda Kolombiya ile Japonya arasında oynanacak maç öncesi Galatasaray’dan Yuto Nagatoma’ya destek geldi. Japonya Milli Takımı ile kolombiya karşısında ter dökecek olan Yuto Nagatomo’ya resmi Twitter hesabından başarılar dileyen Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu için ‘Son Samuray’ sıfatını kullandı.

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Geçtiğimiz sezon devre arasında Inter’den kiralanan Yuto Nagatomo, sol bekte oldukça başarılı bir performans sergileyerek Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili rol oynamıştı.

İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yaptığı Yuto Nagatomo’ya destek paylaşımı: