Galatasaray’dan Nagatomo paylaşımı
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve başarılı performansı ile sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda pay sahibi olan Nagatomo ile ilgili, Kolombiya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.
Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası H Grubu’nda Kolombiya ile Japonya arasında oynanacak maç öncesi Galatasaray’dan Yuto Nagatoma’ya destek geldi. Japonya Milli Takımı ile kolombiya karşısında ter dökecek olan Yuto Nagatomo’ya resmi Twitter hesabından başarılar dileyen Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu için ‘Son Samuray’ sıfatını kullandı.
19 Haziran 2018 Galatasaray`a ayda 1 milyon TL gelir İlgili Haberi Oku
Geçtiğimiz sezon devre arasında Inter’den kiralanan Yuto Nagatomo, sol bekte oldukça başarılı bir performans sergileyerek Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili rol oynamıştı.
İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yaptığı Yuto Nagatomo’ya destek paylaşımı:
Son Samuray @YutoNagatomo5, 2018 Dünya Kupası'nda sana ve ülkene ( @jfa_samuraiblue) başarılar! #WorldCup pic.twitter.com/b2mg5XNGHt
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 19 Haziran 2018