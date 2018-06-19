SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnce, 100 gün içinde yapacaklarını ilk kez Hatay’da açıkladı
Galatasaray’dan Nagatomo paylaşımı
2018 Dünya Kupası Grup H

Galatasaray’dan Nagatomo paylaşımı

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve başarılı performansı ile sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda pay sahibi olan Nagatomo ile ilgili, Kolombiya maçı öncesi bir paylaşımda bulundu.

19 Haziran 2018 14:20

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası H Grubu’nda Kolombiya ile Japonya arasında oynanacak maç öncesi Galatasaray’dan Yuto Nagatoma’ya destek geldi. Japonya Milli Takımı ile kolombiya karşısında ter dökecek olan Yuto Nagatomo’ya resmi Twitter hesabından başarılar dileyen Galatasaray Kulübü, yıldız futbolcu için ‘Son Samuray’ sıfatını kullandı.

19 Haziran 2018 Galatasaray`a ayda 1 milyon TL gelir İlgili Haberi Oku

Geçtiğimiz sezon devre arasında Inter’den kiralanan Yuto Nagatomo, sol bekte oldukça başarılı bir performans sergileyerek Galatasaray’ın şampiyonluğa ulaşmasında etkili rol oynamıştı.

İşte Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından yaptığı Yuto Nagatomo’ya destek paylaşımı:

Son güncelleme 14:20 | 19 Haziran 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Kolombiya
Bugün - 15:00
1
-
2
Japonya
Polonya
Bugün - 18:00
-
Senegal
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Kolombiya
Dünya Kupası 2018 Grup H 19.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Japonya