Galatasaray’a ayda 1 milyon TL gelir

Galatasaray, Zula oyunlarıyla dünyada ses getiren InGame Group'la işbirliği anlaşmasına gitti. Galatasaray Kulübü Espor'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp'in hazır bulunduğu anlaşma töreni, Türk Telekom Stadyumu'nda yapıldı. Espor'daki gelişmelerin sürdüğünü belirterek sözlerine başlayan Erol Özmandıracı, “Bu süre içinde takımlarımızı kurduk. Bu ay sonunda Zula'nın liginde Galatasaray takımı oynayacak. Türkiye, Espor konusunda çok ilerledi ancak bu sektörün potansiyeli yeni fark ediliyor. Gelecek Espor’da. Futboldan sonra zaman içinde en fazla gelir sağlayacağımızı düşündüğümüz branş olacak Espor. Başkanımız da sıkı bir oyuncu. Bundan dolayı biz de yönetim kurulumuz da bu konuyu tartışıyoruz. Türkiye'deki Espor gelişimini ileriye taşımak için Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yatırım yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin başarıları ortada. Beşiktaş ve Galatasaray'la birlikte rekabet artacaktır. Genç nüfusun eğilimi artıyor. Dünya çapında 400 milyon izleyicisi var. Artık Espor nedir sorusuyla karşılaşmıyoruz. Artık herkes bu işin ciddiyetini fark etti” açıklamasını yaptı.

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“Ayda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir bekliyoruz”

Zula'nın diğer oyunlara göre farkı olduğunun altını çizen Özmandıracı, “Yazılımı Türkiye'de yapılan yüzde 100 Türk bir oyun. Sanal ürün satışı gerçekleşebiliyor bu durumda. Biz nasıl mağazalarımızda forma satabiliyorsak, burada da Galatasaray ürünleri satabiliriz. Biz bu sayede bir gelir etme hedefindeyiz. Ayda 1 milyon TL'nin üzerinde bir gelir bekliyoruz. Beklentilerimiz yüksek. Zaman içinde salonumuz olacak, bilet gelirleri olacak, reklam gelirleri olacak. Bir bedel üzerinden anlaşma yaptık ama asıl beklentimiz ürün satışlarından gelecek gelir. Ayda tahmin ediyoruz ki 1 milyon TL'nin üzerinde bir gelir elde edeceğiz. Bu sektör o kadar hızlı büyüyor ki, 1 ya da 2 sene sonra farklı rakamlar konuşuyor olabiliriz” dedi.

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Genco Alp: 100'den fazla ülkede yayın yapıyoruz

InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, bu branşa inancından dolayı Erol Özmandıracı'ya teşekkür ederken, “2012 yılında Ingame Group olarak işe başladık. Bu süreç yıllar süren hummalı çalışmaların ardından Zula oyunu aracılığıyla birçok kişiyle buluştu. Zula oyun, 11 farklı dil seçeneğiyle, 100'den fazla ülkede yaygınlık gösterdi. 2018 hedeflerimizden birisi, dünyada yeni bölgelerde yayın hayatına geçmek ve Espor kolu olarak dünya piyasasında yer bulmak. Birçok yabancı oyundan farklıyız. Yüzde 100 yerli bir oyun olması, bizim de hedeflerimizi yükseltiyor. Uluslararası arenada Esporcular yetiştirmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedefler için de yatırım gerekiyor. InGame Group olarak Espor’a 8 milyon TL'lik bir yatırım düşünüyoruz. Bunların içinde Espor merkezi de var. Türkiye'nin dünyada en çok tanınan markası olan Galatasaray ile işbirliğine gitmek bizim için çok önemli. 2 taraf için de hayırlı olsun. Bizim için çok önemli bir gün” dedi. Oyun sistemini de iyi anlamanın önemli olduğunu söyleyen Alp, “Çok büyük sayılara ulaşan ve çok fazla ilgi gören bir dünya bu. Bizim günlük oyuncu sayımız 300 binin üzerinde. Her akşam 60, 65 bin insana ulaşıyoruz. Canlı olarak bir stadyum dolusu insan, oyunlarımızı takip ediyor. Alttan gelen neslin oyun anlayışını iyi bilerek hareket etmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı. Açıklamaların ardından imzalar atıldı.