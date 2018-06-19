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Fenerbahçe’den forvet için Luuk de Jong hamlesi
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den forvet için Luuk de Jong hamlesi

Süper Lig'de gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Hollandalı forvet Luuk de Jong için nabız yokladı.

19 Haziran 2018 07:46

Fenerbahçe’de pek çok santrfor adayı var. Bas Dost'un başını çektiği listeye giren son isim Luuk de Jong oldu.

Phillip Cocu'nun önerisi doğrultusunda PSV'den öğrencisi De Jong için girişimlerde bulunuldu.

Comolli, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun fiyatını sordu. Geçen sezon 33 maçta 13 gol-12 asist üreten 1.88'lik santrforun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

Fenerbahçe'nin ise bu oyuncu için 6 milyon Euro vermeye hazır olduğu ifade edildi. Hollanda ekibinin İsveç doğumlu futbolcuyla 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

18 Haziran 2018 Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman`ın ikinci dönemi kısa sürdü Fenerbahçe'de ikinci teknik direktörlük dönemi sona eren Aykut Kocaman, bir sezon görevde kalabildi. Fenerbahçe, Aykut Kocaman idaresinde bu sezon yaptığı 47 resmi maçta 29 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:46 | 19 Haziran 2018
Fenerbahçe luuk de jong PSV Eindhoven
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