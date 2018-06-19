Evra: ‘Cristiano Ronaldo sizi evine yemeğe çağırırsa gitmeyin’

SKOR DIŞ HABERLER / Ünlü futbolcu Patrice Evra, Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı hattrick yapan Cristiano Ronaldo hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Manchester United’da yıllarca beraber top koşturan ikilinin birçok ortak anısı bulunuyor. ITV Sport kanalına konuşan Evra, bu anıları anlatırken Ronaldo’nun rekabetçi yapısının altını çizdi:

“Herkese şunu tavsiye edebilirim. Eğer Cristiano sizi evine yemeğe çağırırsa gitmeyin. Sadece ‘Hayır’ deyin. İdmandan sonra bir kez bana sordu, ben de gittim. Yorgundum. Masada sadece salata, haşlanmış tavuk göğsü ve su vardı. Meşrubat bile yoktu. Yemeğe başladık ve ben sonrasında et yemeğinin gelmesini bekledim ama gelmedi. O yemeğini bitirdi, kalktı ve topla oynamaya başladı. Sonra benim de onunla birlikte oynamamı istedi. Ben yedikten sonra birlikte yüzmeyi teklif etti. Yemek yemek için mi yoksa ertesi gün maçımız olduğu için mi çağırdığını merak etmeye başladıştım. Bu yüzden kimseye onun evine gitmeyi tavsiye etmem, çünkü o bir makine ve idman yapmayı bırakmak istemiyor”.

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Ronaldo’nun her zaman kazanmak istediğini ifade eden Evra sözlerini şöyle sürdürdü: “Ferdinand ile bir gün masa tenisi oynadı ve kaybetti. Hepimiz çığlık attık, bağırdık ama Cristiano’nun moralinin bozulduğu çok belliydi. Hemen sonra kuzenini pinpon masası alması için gönderdi. İki hafta boyunca masa tenisi idmanı yaptı ve Rio Ferdinand’ı herkesin karşısında yendi”.