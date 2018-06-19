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Dünya Kupası’nda ‘Sinek’ krizi!
2018 Dünya Kupası Grup G

Dünya Kupası’nda ‘Sinek’ krizi!

İngiltere ile Tunus arasında oynanan Dünya Kupası G Grubu maçına sinekler damga vurdu.

19 Haziran 2018 00:30

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda beşinci gün, G Grubu’nda oynanan İngiltere-Tunus maçı ile sona erdi. İngiltere’nin son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandığı karşılaşmaya, takımının iki golünü atan Harry Kane kadar sinekler de damga vurdu.

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Maç öncesi sahayı basan küçük sinekler, futbolculara zor anlar yaşattı. Yüzlerine gelen küçük sinekler sürekli elleri ile kovalayan futbolcular, komik görüntülere neden oldular. Özellikle İngiliz yıldız Raheem Sterling’i oldukça sık rahatsız eden sinekler, en az Harry Kane’in golleri kadar konuşuldu. Katı Tunus savunmasını açmakta oldukça zorlanan futbolcular, sahadaki sineklerden kurtulmak için de büyük mücadele verdi.

Son güncelleme 00:30 | 19 Haziran 2018
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