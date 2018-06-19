Dünya Kupası H Grubu analizi | Dört bilinmeyenli denklem…

Alican ÖZCAN – SKOR ANALİZ / Polonya, Senegal, Kolombiya ve Japonya’nın yer aldığı H Grubu, Dünya Kupası’nın sürprize en açık gruplarından biri.

Japonya ve Kolombiya 2014 Dünya Kupası’nda boy gösterme şansına sahip olurken Polonya 2006, Senegal ise 2002’den bu yana turnuvaya hasret.

Gruptaki ilk maç 19 Haziran’da Mordovia Arena’da Kolombiya ile Japonya arasında oynanacafk. Polonya ise aynı gün Spartak Stadı’nda Senegal ile açılışı yapacak.

24 Haziran’da Kazan Arena’da oynanacak Polonya-Kolombiya mücadelesi ise büyük bir çekişmeye sahne olacak. Grubun kadro kalitesi ve bireysel tecrübe oranına bakıldığında Polonya ve Kolombiya, zirve için büyük bir sınav verecek gibi.

Tarihinde ilk kez 2002’de turnuvaya katılan ve çeyrek finalde Türkiye’ye elenen Senegal ise, ikinci sınavında yeni bir sürprize atmak için pusuda bekliyor.

Japonya ise 2014 birikimi ve deneyimli kadrosuyla sürpriz gibi görünse de şüphesiz turnuvanın en renkli ekiplerinden biri olacak…

POLONYA

Avrupa Elemeleri E Grubu’nu 25 puanla ilk sırada tamamlayan Polonya, oynadığı 10 maçın 8’ini kazanıp, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle rahat bir şekilde Dünya Kupası biletini almayı başardı. Turnuvaya ilk kez 1938 yılında katılan Polonya, en iyi derecelerini 1974 ve 1982 yıllarında üçüncü olarak elde etti.

Son olarak 2006’da Dünya Kupası’na katılan Polonya, Rusya’da bol gollü maçlar izletebilir. Elemelerde maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan Polonya’nın, EURO 2016’da çeyrek final oynayan kadrosu pek fazla değişmedi.

İleri uçta Robert Lewandowski dışında skor üretememenin sıkıntısını yaşayan Polonya, elemelerde Danimarka karşısında aldığı 4-0’lık yenilgiyle savunmada da alarm verdi. Kalede ise Wojciech Szczesny ve Lukasz Fabianski arasında kıyasıya bir mücadele olacak.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 48 maçta 41 gol atarak kariyerinin zirve günlerini yaşayan Bayern Münih’li forvet Robert Lewandowski’nin yanı sıra, bir zamanlar Süper Lig’de forma giyen Kamil Grosicki ve Wolfsburg’lu Jakub Blaszczykowski kadroda göze çarpan isimler olarak yer alıyor.

KİLİT OYUNCU: ROBERT LEWANDOWSKI

Özellikler elemelerde attığı 16 golle Polonya’nın en önemli gol silahı olan 29 yaşındaki forvet, yeni sezon öncesi hakkında çıkan transfer dedikodularından uzaklaşıp başarılı bir Dünya Kupası geçirmeyi hedefliyor. Bayern Münih’te ileri uçta kendisini besleyen birçok yetenekli yıldızla beraber oynayan Lewandowski, söz konusu milli takım olunca bu konuda biraz zorluk yaşıyor. 2008’de Lech Poznan’dan Blacburn’a transfer olacakken uçağı kaçıran ve sonrasında Borussia Dortmund’un yolunu tutan Lewandowski’nin bütün hikayesini değiştiren bu olay, belki de sürpriz bir Dünya Kupası başarısına da ön ayak olabilir…

GENÇ OYUNCU: PIOTR ZIELINSKI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A şampiyonluğunu kıl payı kaçıran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Piotr Zielinski, sezon boyunac oynadığı 47 maçta 7 gol atıp 3 asist yaparken istikrarlı görüntüsüyle takımın kilit oyuncularından biri olmuştu. Udinese altyapısından çıkan ve Empoli’de bir sene kiralık oynadıktan sonra 2016’da Napoli’nin yolunu tutan Zielinski, güçlü fizik yapısı ve top kontrolü özellikleri öne çıkıyor. Hızı nedeniyle zaman zaman kanat bölgesinde de şans bulan Zielinski, Polonya Milli Takımı ile oynadığı 31 maçta 4 gol attı.

TEKNİK DİREKTÖR: ADAM NAWALKA

2013 yılından beri Polonya Milli Takımı’nın başında olan Nawalka, Polonya Ligi dışında herhangi bir takımla tecrübesi bulunmazken milli takımla birlikte çıktığı 45 maçtan 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgiyle ayrıldı. Kontra-atak yapan Polonya’nın kimyasını değiştirerek oyunu domine eden bir takım haline getiren Nawalka, 1978 Dünya Kupası’na futbolcu olarak katılmıştı.

SENEGAL

Afrika Elemeleri 2. Tur eşleşmesinde Madagaskar’ı safdışı bırakarak 3. Tur D Grubu’na kalan Senegal, oynadığı 6 maçın 4’ünü kazanıp 2’sinde berabere kalarak lider şekilde Rusya biletini almaya hak kazandı. Son olarak 2002’de Dünya Kupası serüveni yaşayan Senegal, o tarihten bu yana büyük bir değişim geçirdi.

2002’de ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda çeyrek finale kadar yükselen Senegal, Türkiye ile oynadığı maçı ‘Altın Gol’ ile kaybederek turnuvaya veda etmişti. O takımda kaptanlık yapan Aliou Cisse, şimdi teknik direktörlük koltuğunda ve deneyimlerini oyunculara aktarmak istiyor.

Bir dönem Süper Lig’de forma giyen Everton’ın forveti Oumar Niasse’yi 23 kişilik kadroya almayarak korkusuz tercihler yapabildiğini kanıtlayan Cisse, Liverpool ile müthiş bir sezon geçiren Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Mbaye Niang, Keita Balde, Moussa Sow, Alfred Ndiaye gibi yıldızlarla dolu kadrosuna oldukça güveniyor.

Kadro kalitesi olarak favori takımlara bile taş çıkartacak isimlerden oluşan Senegal’in tek eksiği ise turnuva deneyimi. Dünya Kupası’na tarihi boyunca ikinci kez katılacak olan Senegal’in yaş ortalaması ise 27.

KİLİT OYUNCU: SADIO MANE

2016 yılında Liverpool’a 34 milyon pound bedelle transfer olan 26 yaşındaki Sadio Mane, en pahalı Afrikalı futbolcu olurken bu sezon çıktığı 44 maçta 20 gol atıp 9 asistlik performans sergiledi. Liverpool’un Şampiyonlar Ligi finali oynamasındaki katkısı reddedilemez seviyede olan Mane, Milli Takım formasıyla oynadığı 51 maçta ise 14 gol atma başarısı gösterdi. Güçlü fiziği ve sürati ile Senegal’in en tehlikeli silahı.

GENÇ OYUNCU: MBAYE NIANG

Fransa’da Caen altyapısında yetiştikten sonra 2012’de Milan’a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu birçok kulüpte kiralık olarak oynadı. Son olarak Torino’ya kiralanan forvet Niang,26 maçat 4 gol atarken bu Dünya Kupası yeni bir sıçrama yapabilmesi için en uygun basamak olarak görülüyor.

TEKNİK DİREKTÖR: ALIOU CISSE

2002’de tarihi zaferi yaşayan Senegal Milli Takımı’nda kaptanlık yapan Cisse, şimdi teknik direktörlük koltuğuyla beraber farklı bir serüvene atılıyor. 2015’ten beri milli takımın başında olan Cisse, D Grubu’nu yenilmeden tamamlayarak Rusya’nın en iddialı Afrika ülkesi olduğunu kanıtladı.

KOLOMBİYA

FIFA sıralamasında 16. sıraya kadar yükselen Kolombiya, turnuvaya ilk kez 1962 yılında katılabildi. Tarihinde 5 kez katıldığı Dünya Kupası’ndaki en başarılı sonucunu 2014’te Brezilya’da çeyrek finale yükselerek yaşadı. 2014’teki jenerasyondan fazla kaybı olmayan Kolombiya, Güney Amerika elemelerini Brezilya, Uruguay ve Arjantin’in arkasında dördüncü sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Kontra-atak futbolunu çok iyi oynayabilen Kolombiya, sert ve geçilmezi zor savunmasıyla da rakiplere kolay gol şansı tanımıyan bir futbol anlayışı sergiliyor. 68 yaşındaki teknik direktör Jose Pekerman’ın öğrencileri sert savunma anlayışını biraz abartmış olacak ki, elemelerde oynadığı 18 maçta sadece 21 gol atabildi.

Kalede David Ospina gibi bir tecrübenin bulunması, savunmada Yerr Mina, Davinson Sanchez ve Cristian Zapata gibi isimlerle birlikte rakip hücumcuların işini zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Orta sahada James Rodriguez, Carlos Sanchez, Fernando Quintero gibi yıldızlara sahip olan Kolombiya’nın hücum hattı ise Carlos Bacca, Radamel Falcao, Luis Muriel gibi golcülerden oluşuyor.

KİLİT OYUNCU: JAMES RODRIGUEZ

2014’te Kolombiya’yı çeyrek finale taşıyan kadronun lideri konumundaki James Rodriguez, sergilediği performansla Real Madrid’e transfer olma şansını yakalamıştı. Geçen sezonu Bayern Münih’te kiralık olarak geçiren ve yeniden yükselen grafiği ile ilk 11’in vazgeçilmezi olan Rodriguez, Bundesliga’da oynadığı 23 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde 12 maça çıkan Rodriguez 1 gol atıp 2 asistle mücadele etti.

GENÇ OYUNCU: DAVINSON SANCHEZ

Geçen sezon başında Ajax’tan Tottenham’a 36 milyon pound’a transfer edilen 21 yaşındak istoper Sanchez, kaleci David Ospina’nın ve Kolombiya’nın savunmadaki en büyük güvencelerinden biri. Genç yaşına rağmen Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 43 maça çıkan Sanchez, turnuvanın en formda oyuncularından biri görüntüsünü koruması halinde bonservis bedelini kolaylıkla ikiye katlayabilir.

TEKNİK DİREKTÖR: JOSE PEKERMAN

2012’den beri Kolombiya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan 68 yaşındaki Pekerman, 2006’da Almanya’daki Dünya Kupası’nda ülkesi Arjantin’i çeyrek finale taşımayı başarmıştı. Aynı başarıyı 2014’te Brezilya’da Kolombiya ile yaşayan tecrübeli teknik adam, Arjantin U20 takımı ile 3 kez Dünya Kupası şampiyonluğu, iki kez de Güney Amerika şampiyonu olmayı başardı. 4-2-3-1 stilini benimseyen Pekerman’ın öğrencileri bu turnuvada sürpriz yapmaya aday.

JAPONYA

FIFA dünya sıralamasında 61. sırada bulunan Japonya, Dünya Kupasına ilk kez 1998 yılında katıldı. toplamda 5 kez mücadele ettikleri Dünya Kupası’nda en başarılı sonuçları 2002 ve 2010’da son 16’ya kalarak elde etmeyi bildiler. Güney Kore ile birlikte 2002’de turnuvaya ev sahipliği yapan Japonya, ilk turda Suriye, Singapur, Afganistan ve Kamboçya’yı geçerken, ikinci turda Suudi Arabistan ve Avustralya gibi ülkelerin olduğu B Grubu’nu lider tamamlamayı başardı.

Yaş ortalaması 29 olan Japonya’da Avrupa’da forma giyen birçok yıldız oyuncu bulunuyor. Geçen sezon ara transferde Inter’den Galatasaray’a transfer olan Yuto Nagatomo da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulurken Shinji Kagawa, Okazaki Keisuke Honda ve Maya Yoshida gibi yıldızlarla iddialı bir şekilde turnavada yer alacak.

Birçok tanınmış futbolcuya sahip olan Japonya, yine de kadro kalitesi olarak gruptaki diğer rakiplerinden daha aşağıda bir pozisyonda yer alıyor. Takımın yıldızları Honda ve Kagawa’nın formsuz oldukları gerçeği ortada dururken disiplinden bir an olsun bile kopmamaları en büyük avantajları olarak göze çarpıyor.

KİLİT OYUNCU: SHINJI KAGAWA

Milli takım formasıyla çıktığı 89 maçta 29 gol atma başarısı gösteren Kagawa, Dortmund’da kötü bir sezon geçirdi. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu her şeye rağmen tecrübesiyle sahada takımına önderlik yapacak isimlerin başında geliyor.

TEKNİK DİREKTÖR: AKIRA NISHINO

Vahid Halilhodzic görevin son verilmesinin ardından milli takım teknk direktörlüğüne getirilen Akira Nishino, Japonya futbolunun en deneyimli isimlerinden birisi. Ancak Halilhodzic’in turnuvaya kısa bir süre kala görevinden ayrılmasıyla takımın başına getirilen Nishino’nun ne yapacağı merak konusu…