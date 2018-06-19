Domagoj Vida için İngiltere’den 5 talip!

Ali AYDIN – SÖZCÜ SKOR / Dusko Tosic'i Çin'e satan Beşiktaş, bir başka savunma oyuncusuyla daha yollarını ayırabilir. Maaş bütçesini yüzde 35 oranında düşürme ve yeni oyunculara yer açma adına gelen teklifleri değerlendirme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, bu kez Domagoj Vida için pazarlık masasında.

Geçen sezonun devre arasında Dinamo Kiev ile biten kontratının ardından bonservissiz olarak transfer edilen Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklifler olduğu ortaya çıktı.

Başını Everton, West Ham ve Fulham'ın çektiği beş İngiliz ekibi, siyah-beyazlılara teklif verdi. Açık arttırmaya dönen pazarlıklar sonunda en yüksek teklif 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus şeklinde.

Beşiktaş cephesi ise bu transferi ağırdan alıyor. Özellikle Başkan Fikret Orman'ın, yakın çevresine, “Bu rakam daha da artabilir. Dünya Kupası'nın sonunu bekleyelim” dediği belirtiliyor.

Domagoj Vida, Hırvatistan ile çıktığı ilk maçta Nijerya karşısında çok başarılı bir futbol sergilemişti.

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