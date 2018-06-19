Cüneyt Çakır bugün ikinci kez sahada

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya’da devam eden FIFA Dünya Kupası’nda bugün Rusya ile Mısır arasında oynanacak A grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak. Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki St. Petersburg Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonu’ndan Enrique Caceres yönetecek. Bahattin Duran’ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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Cüneyt Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası’nda daha önce Fas-İran mücadelesinde orta hakem olarak görev almıştı.