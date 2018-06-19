Cantona, Neymar’la dalga geçti!

Rusya’da yapılan 2018 Dünya Kupası, şu ana kadar futbol olarak beklentileri karşılamasa da sosyal medyadaki renkli paylaşımlar büyük beğeni topluyor…

Manchester United ve Fransa’nın efsane golcüsü Eric Cantona, sosyal medyayı salladı. Ünlü futbol adamı, kafasına makarna koyup, Brezilya’nın en önemli kozu Neymar’ın saç stiliyle dalga geçti.

İşte o fotoğraf…

Brezilya`da Neymar krizi! Kosta Rika maçında oynamayabilir Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İsviçre ile karşılaşan Brezilya, sahadan 1-1'lik beraberlike ayrılırken maç boyunca 10 kez faule maruz kalan Neymar'ın Kosta Rika maçında sahada olmayabileceği iddia edildi. Turnuvada bir maçta en fazla faule maruz kalan futbolcu unvanı Alan Shearer'a ait. İlgili Haberi Oku