CANLI YAYIN: Rusya Mısır maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

2018 Dünya Kupası’nda ikinci karşılaşmalar Rusya Mısır maçı ile başlıyor. Turu geçmek isteyen Mısır ilk maçta ilk 11’de oynayamayan Salah’a güveniyor. Rusya ise ev sahibi olmanın avatajıyla ikinci maçta da 3 puan alıp rahatlamak istiyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Rusya Mısır maçını izlemek isteyenler için aşağıdaki bağlatıya tıklayarak TRT 1 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

RUSYA MISIR CANLI İZLE

RUSYA MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Rusya ile Mısır karşılaşacak. 19 Haziran Salı akşamı TSİ 21.00’de St. Petersburg Stadyumu’nda oynanacak Rusya-Mısır maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

We’re under way in Saint Petersburg!

TV listings https://t.co/xliHcxWvEO Live Blog https://t.co/pxXy8gj64y#RUS @FIFAWorldCupRUS#EGY @FIFAWorldCupEGY#RUSEGY

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 19 Haziran 2018