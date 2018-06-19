CANLI YAYIN: Rusya Mısır maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

2018 Dünya Kupası’nda ikinci karşılaşmalar Rusya Mısır maçı ile başlıyor. Turu geçmek isteyen Mısır ilk maçta ilk 11’de oynayamayan Salah’a güveniyor. Rusya ise ev sahibi olmanın avatajıyla ikinci maçta da 3 puan alıp rahatlamak istiyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği Rusya Mısır maçını izlemek isteyenler için aşağıdaki bağlatıya tıklayarak TRT 1 canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

RUSYA MISIR CANLI İZLE

RUSYA MISIR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Rusya ile Mısır karşılaşacak. 19 Haziran Salı akşamı TSİ 21.00’de St. Petersburg Stadyumu’nda oynanacak Rusya-Mısır maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

RUSYA MISIR MAÇI İLK 11

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba

Mısır: El Shenawy, Fathy, Hegazy, Gabr, Abdelshafy, Hamed, Elneny, Salah, Said, Treeguet, Mohsen

RUSYA’NIN 11. DÜNYA KUPASI

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.