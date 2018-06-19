CANLI YAYIN: Polonya Senegal maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın

Japonya Kolombiya maçının ardından H grubunda heyecan Polonya Senegal maçı ile devam ediyor. Daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşı karşıya gelmeyen Polonya ve Senegal Dünya Kupası maçı için ilk kez karşı karşıya geliyor. Grup maçlarında alınacak her puanın altın değerinde olduğunu bilen iki takım da yıldızlarına güveniyor. TRT 1’de canlı yayınlanacak Polonya Senegal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

POLONYA SENEGAL CANLI İZLE

POLONYA SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

H Grubu'nun ve ilk grup maçlarının son karşılaşması olan Polonya Senegal mücadelesi başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Polonya Senegal maçı TRT 1’den canlı yayınlanacak.

POLONYA SENEGAL MAÇI İLK 11

Polonya: Szczesny, Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki, Milik, Lewandowski

Senegal: N’Diaye, Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Gueye, Alfred N’Diaye, Sarr, Mane, Niang, Diouf

POLONYA DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

SENEGAL DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)

Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)

Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N'Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)