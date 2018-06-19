CANLI YAYIN: Kolombiya Japonya maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

Dünya Kupası H grubunda yer alan Kolombiya ve Japonya ilk maçına çıkıyor. Cuadrado, Rodriguez, Falcao gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere sahip Kolombiya, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagotomo'lu Japonya karşısında sahaya favori olarak çıkacak. İki takım da Senegal ve Polonya’nın da yer aldığı grupta kupaya 3 puanla başlayarak ikinci tura yükselmede avantaj sahip olmak istiyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren “Kolombiya Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Kolombiya Japonya maçı canlı izleme bağlantısı ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

KOLOMBİYA JAPONYA CANLI İZLE

KOLOMBİYA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Kolombiya ile Japonya karşılaşacak. 19 Haziran Salı günü TSİ 15.00’de Mordovia Arena’da oynanacak Kolombiya-Japonya maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

KOLOMBİYA JAPONYA MAÇI İLK 11

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Murillo, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado, Quintero, Izquierdo, Falcao

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako

KOLOMBİYA JAPONYA 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

SAMURAI BLUE's Coach Nishino, “I need to provide enough confidence for them to attack” ahead of Colombia Matc #football https://t.co/TwEdLkUgJt pic.twitter.com/PMRJL6l4V9 — jfa_en (@jfa_en) 19 Haziran 2018

KOLOMBİYA YİNE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Elemelerde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ancak Rusya biletini kapan Kolombiya yine turnuvaya renk katması beklenen takımlar arasında gösteriliyor. Kadrosunda Falcao, James Rodriguez gibi isimlerin bulunduğu ekip bulunduğu grubun liderlik favorileri arasında. Son turnuvada ses getiren işlere imza atan ve bir de gol kralı çıkaran Kolombiya, bu kez bu başarının üstüne koymak istiyor.

Kolombiya kadrosunda Falcao, James Rodriguez’in dışında Ospina, Zapata, Mina, Cuadrado, Quintero, Bacca ve Muriel gibi isimler de yer alıyor.

İLK MAÇ 1994’TE

İki takımın rekabetindeki ilk maç 2003'te Fransa'nın Saint Etienne şehrinde oynandı. FIFA Konfederasyon Kupası grup mücadelesini Kolombiya 1-0 kazandı. İkinci karşılaşma ise 2007 yılında Japonya'da oynanan hazırlık mücadelesi oldu. Bu karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.