CANLI YAYIN: Kolombiya Japonya maçı canlı izle! (TRT 1 canlı yayın)

Dünya Kupası H grubunda yer alan Kolombiya ve Japonya ilk maçına çıkıyor. Cuadrado, Rodriguez, Falcao gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere sahip Kolombiya, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagotomo'lu Japonya karşısında sahaya favori olarak çıkacak. İki takım da Senegal ve Polonya’nın da yer aldığı grupta kupaya 3 puanla başlayarak ikinci tura yükselmede avantaj sahip olmak istiyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler günün erken saatlerinden itibaren “Kolombiya Japonya maçı hangi kanalda, saat kaçta” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Kolombiya Japonya maçı canlı izleme bağlantısı ve karşılaşma hakkında merak edilenler…

KOLOMBİYA JAPONYA CANLI İZLE

KOLOMBİYA JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Kolombiya ile Japonya karşılaşacak. 19 Haziran Salı günü TSİ 15.00’de Mordovia Arena’da oynanacak Kolombiya-Japonya maçı TRT 1’den canlı izlenebilecek.

KOLOMBİYA JAPONYA MAÇI İLK 11

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Murillo, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado, Quintero, Izquierdo, Falcao

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako

KOLOMBİYA JAPONYA 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

Kolombiya ile Japonya, Rusya'da yapacakları maç ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke, bugüne kadar 2'si resmi 1'i özel maç olmak üzere 3 kez karşılaştı. Oynanan 3 maçta Kolombiya 2 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Kolombiya 5 gol atarken, Japonya yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

SAMURAI BLUE's Coach Nishino, “I need to provide enough confidence for them to attack” ahead of Colombia Matc #football https://t.co/TwEdLkUgJt pic.twitter.com/PMRJL6l4V9

— jfa_en (@jfa_en) 19 Haziran 2018