CANLI | Rusya Mısır maçı (saat 21.00)

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda A grubunun lideri ev sahibi Rusya ikinci ciddi sınavında Mısır’ı ağırlıyor.. .Saint-Petersburg Stadı’nda oynanan mücadelede Rusların en büyük kozu ilk maçta Suudi Arabistan karşısında 1 gol 2 asistle oynayan Golovin olacak. Mısır’da ise ilk maçta Uruguay karşısında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Salah turnuvada ilk kez sahaya çıkacak. 3 puanı bulunan Rusya galibiyet serisini devam ettirmek için, Mısır ise Salah önderliğinde ilk puanını almak için kıran kırana bir mücadele verecek.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ KADROSU

İŞTE MAÇIN NOTLARI:

-Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

-Rusya, Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana Dünya Kupası’nda Afrika ülkelerine yenilmedi (2G 1B). Bu maçlardan biri, 1994’te Oleg Salenko’nun beş gol attığı 6-1’lik Kamerun karşılaşmasıydı.

-Mısır, Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerine karşı hiç galibiyet alamadı (2B 2M).

-2018 Dünya Kupası’nın ilk maçında Suudi Arabistan’ı 5-0 yenen Rusya, ev sahibi ülkelerin açılış maçlarında elde ettiği en farklı ikinci skora imza atmış oldu (İtalya, 1934’te ABD’yi 7-1 yenmişti).

-Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana katıldığı üç Dünya Kupası’nda da gruplardan çıkamayan Rusya (1994, 2002 & 2014), bu üç turnuvada da grubunu üçüncü tamamladı.