CANLI | Rusya Mısır maçı (saat 21.00)
Dünya Kupası A grubunda heyecan ikinci maçlarla devam ediyor... İlk maçta Suudi Arabistan'ı 5 golle geçen ve müthiş bir başlangıç yapan Rusya bu kez Salahlı Mısır'a karşı mücadele edecek. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta riske edilmeyen Salah'ın Rusya karşısında ilk 11'de olması bekleniyor. Uruguay karşısında son dakika golüyle mağlup olan Mısır gruptaki ilk puanını almak için sahaya çıkıyor. Rusya Mısır maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz...
Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda A grubunun lideri ev sahibi Rusya ikinci ciddi sınavında Mısır’ı ağırlıyor.. .Saint-Petersburg Stadı’nda oynanan mücadelede Rusların en büyük kozu ilk maçta Suudi Arabistan karşısında 1 gol 2 asistle oynayan Golovin olacak. Mısır’da ise ilk maçta Uruguay karşısında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Salah turnuvada ilk kez sahaya çıkacak. 3 puanı bulunan Rusya galibiyet serisini devam ettirmek için, Mısır ise Salah önderliğinde ilk puanını almak için kıran kırana bir mücadele verecek.
İŞTE MAÇIN NOTLARI:
-Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
-Rusya, Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana Dünya Kupası’nda Afrika ülkelerine yenilmedi (2G 1B). Bu maçlardan biri, 1994’te Oleg Salenko’nun beş gol attığı 6-1’lik Kamerun karşılaşmasıydı.
-Mısır, Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerine karşı hiç galibiyet alamadı (2B 2M).
-2018 Dünya Kupası’nın ilk maçında Suudi Arabistan’ı 5-0 yenen Rusya, ev sahibi ülkelerin açılış maçlarında elde ettiği en farklı ikinci skora imza atmış oldu (İtalya, 1934’te ABD’yi 7-1 yenmişti).
-Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana katıldığı üç Dünya Kupası’nda da gruplardan çıkamayan Rusya (1994, 2002 & 2014), bu üç turnuvada da grubunu üçüncü tamamladı.