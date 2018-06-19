CANLI | Polonya Senegal: 0-2 (İkinci yarı oynanıyor)

Dünya Kupası’nda H Grubu heyecanı Polonya ile Senegal’i bir araya getiren karşılaşma ile devam ediyor. Grup aşamasında ilk maçların sonuncusunda gruptan çıkma iddiası taşıyan iki ekip karşılaşırken grubun favorisi Polonya ve Dünya Kupası Elemeleri’nin 16 golle gol kralı Robert Lewandowski sahaya iniyor. Senegal’de ise bir dönem Eskişehirspor ve Bursaspor forması giyen Alfred N’Diaye ilk 11’de yer alırken, geçen sezon Bursaspor forması giyen Moussa Sow, Galatasaray’dan Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye ve Antalyaspor’dan Lamine Gassama forma şansı bekleyecek. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Stat: Mordovia Arena

Saat: 18.00

Hakem: Nawaf Shukralla

Yayın: TRT 1

Polonya: Szczesny, Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski, Milik, Grosicki, Lewandowski

Senegal: K. N’Diaye, Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, A. N’Diaye, Gueye, Niang, Mane, Diouf

MAÇ KADROSU

Dünya Kupası H Grubu analizi | Dört bilinmeyenli denklem... Dünya Kupası'nda tüm gruplarda ilk tur maçları geride kalırken H Grubu ilk kez sahne alacak. Polonya, Japonya, Kolombiya ve Senegal'in yer aldığı grup, turnuvanın kadro kalitesi olarak birbirine en yakın dört takımından oluşuyor. Polonya ve Kolombiya'nın üst tur için favori gösterildiği grupta, Afrika'nın en güçlü adayı Senegal ve bilinmezlerle dolu Japonya'nın neler yapacağı merakla bekleniyor... Özellikle Senegal ve Kolombiyalı oyuncuların gol sonrası danslarını özleyenler için bugün oynanacak maçlar kaçmaz... İlgili Haberi Oku