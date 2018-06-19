Aykut Kocaman geri dönmeyi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman'ın, eski takımlarından Atiker Konyaspor'un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe'nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

İşte Phillip Cocu`nun oyun felsefesi ve yeni Fenerbahçe İlgili Haberi Oku

Aykut Kocaman'ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor'un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.