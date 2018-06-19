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Aykut Kocaman geri dönmeyi reddetti
Futbol

Aykut Kocaman geri dönmeyi reddetti

Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'un teklifini reddetti. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u Avrupa kupalarına götürmeyi başarmıştı.

19 Haziran 2018 14:38

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman'ın, eski takımlarından Atiker Konyaspor'un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe'nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

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Aykut Kocaman'ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor'un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

Son güncelleme 14:38 | 19 Haziran 2018
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