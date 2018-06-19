Arsenal kaleci Bernd Leno’yu renklerine bağladı

İngiltere Premier League’de 22 yıllık Arsene Wenger döneminin ardından yeni bir yapılanmaya giden ve Unai Emery’yi teknik direktörlük görevine getiren Arsenal, ikinci transferine de imza attırdı. Arsenal, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Bayer Leverkusen’de forma giyen Alman file bekçisi Bernd Leno’yu renklerine bağladı.

Haziran ayının başında Juventus’ta forma giyen İsviçreli savunmacı Stephan Lichtsteiner’i kadrosuna dahil eden Arsenal, 36 yaşına giren ve geçen sezonki performansı ile tartışılan tecrübeli file bekçisi Petr Cech’e ciddi bir rakip getirmiş de oldu. 26 yaşındaki kaleci geçen sezon Bundesliga’da 10 maçta kalesini gole kapamıştı. Öte yandan ismi Fenerbahçe ile anılan David Ospina’nın da bu transferle birlikte Arsenal’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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