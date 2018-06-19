Ankaragücü, Bifouma ile 3 yıllık protokol imzaladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Kongo Milli Takımı’nın kanat oyuncusu Thievy Bifouma ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Başkent takımı, Osmanlıspor ve Sivasspor forması da giyen 26 yaşındaki Kongo’lu kanat oyuncusu Thievy Bifouma’ya formayı giydirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Kongo Milli Takımı’nın başarılı kanat oyuncusu (26) Thievy Bifouma, Ankaragücü’müz ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. Haber detayları ve Bifouma’nın açıklamaları birazdan sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı. İbrahim Üzülmez tecrübeli ismi gönderdi Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Özgür Çek ile yollarını ayırdı. Kararın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yapılan görüşme sonrası alındığı belirtildi. İlgili Haberi Oku