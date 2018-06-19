Almanya’nın efsanesinden Mesut Özil’e ağır eleştiriler!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Almanya’nın efsanevi kaptanı Lothar Matthaus, Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Almanya’nın Meksika’ya 1-0 yenilmesinin ardından takımın yıldız ismi Mesut Özil’i topa tuttu. Joachim Löw’ün öğrencileri genel olarak eleştirilerin odağı olurken Mesut Özil’in de isteksiz görüntüsü dikkat çekmişti.

1990 Dünya Kupası’nda kupayı havaya kaldıran kaptan Matthaus, Mesut’un vücut dilinden ve tavrından duyduğu memnuniyetsizliğini dile getirirken yıldız 10 numaranın turnuvanın ardından milli takım kariyerine nokta koyacağı yönünde tahminde bulundu. Bild’e yaptığı açıklamada “Altını çiziyorum: Özil’in milli marşı söylemiyor olmasıyla bir problemim yok. Bu oyuncunun kendi tercihidir, Alman, Türk veya Afrika asıllı fark etmez. Ancak milli marştan sonra gözlemlediğim şey beni çok sinirlendirdi. 10 Alman oyuncu taraftarı selamlarken bir tek Mesut selamlamadı” diye konuştu.

‘Özil farkında değil…’

Matthaus sözlerine, “Bu açıkça gösteriyor ki Özil, Almanya’da neden kendisi hakkında büyük bir tartışma olduğunun farkında değil. Almanya’nın bir milli takım oyuncusundan ne beklediğinden bihaber. Erdoğan fotoğrafı gibi bir hatadan sonra Almanya’ya bağlılığını taraftara açıkça göstermek doğru hareket olurdu” şeklinde devam etti.

Efsane isim Mesut hakkındaki eleştirilerine şöyle nokta koydu: “Beni rahatsız eden vücut dilinin de negatif olması. Oyundan keyif almıyor. Maçta sık sık Mesut’un Almanya forması içinde rahat hissetmediği, özgür hissetmediği ve neredeyse oynamak istemediği düşüncesine kapıldım. Ne yürek, ne keyif ne de tutku vardı. Dünya Kupası’ndan sonra milli takımdan emekli olacağını düşünüyorum.” MAÇ SONUCU | Almanya 0-1 Meksika | Dünya Kupası F Grubu 2018 Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Meksika ile karşılaşan son şampiyon Almanya, turnuvaya beklenmedik şekilde kötü bir başlangıç yaptı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Meksika ise sergilediği futboll alkış topladı. Almanya ise 2018 Dünya Kupası'nda yenilgi tadan ilk Avrupa ülkesi oldu. İlgili Haberi Oku