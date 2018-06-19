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2018 Dünya Kupası bugün kimin maçları var? Dünya Kupası maç saatleri ve maç programı
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2018 Dünya Kupası bugün kimin maçları var? Dünya Kupası maç saatleri ve maç programı

2018 Dünya Kupası birbirinden heyecanlı maçlarla devam ediyor. Bu sene Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası maçları yine TRT ekranlarında izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, Dünya Kupası maç programı ve Dünya Kupası fikstürü...

19 Haziran 2018 14:48

4 yıl aradan sonra futbol tutkunları ile yeniden buluşan Dünya Kupası maçları her gün sabırsızlıkla bekleniyor. Milyarlarca kişini takip ettiği turnuvada 32 takım kupayı ülkelerine götürmek için mücadele veriyor. 14 Haziran'da başlayıp ve 1 ay sürecek Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü ve Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…

DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ VE MAÇLARI YAYINLAYACAK KANALLAR

19 Haziran Salı

H Grubu

15:00 Kolombiya – Japonya: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Polonya – Senegal: TRT1, TRT4K

A Grubu

21:00 Rusya – Mısır: TRT1, TRT4K

20 Haziran Çarşamba

B Grubu

15:00 Portekiz – Fas: TRT1, TRT4K

A Grubu

18:00 Uruguay – Suudi Arabistan: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – İspanya: TRT1, TRT4K

21 Haziran Perşembe

C Grubu

15: 00 Danimarka – Avustralya: TRT1, TRT4K

C Grubu

18:00 Fransa – Peru: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Arjantin – Hırvatistan :TRT1, TRT4K

22 Haziran Cuma

E Grubu

15:00 Brezilya – Kosta Rika TRT1, TRT4K

D Grubu

18: 00 Nijerya – İzlanda TRT1, TRT4K

E Grubu

21:00 Sırbistan – İsviçre: TRT1, TRT4K

23 Haziran Cumartesi

G Grubu

15:00 Belçika – Tunus: TRT1, TRT4K

F Grubu

18:00 Güney Kore – Meksika: TRT1, TRT4K

F Grubu

21:00 Almanya – İsveç: TRT1, TRT4K

24 Haziran Pazar

G Grubu

15:00 İngiltere – Panama: TRT1, TRT4K

H Grubu

18:00 Japonya – Senegal: TRT1, TRT4K

H Grubu

21:00 Polonya – Kolombiya: TRT1, TRT4K

25 Haziran Pazartesi

A Grubu

17:00 Suudi Arabistan – Mısır: TRTSPOR

A Grubu

17:00 Uruguay – Rusya: TRT1, TRT4K

B Grubu

21:00 İran – Portekiz: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

B Grubu

21:00 İspanya – Fas: TRT1 ve TRT4K

26 Haziran Salı

C Grubu

17:00 Avustralya – Peru: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

C Grubu

17:00 Danimarka – Fransa: TRT1, TRT4K

D Grubu

21:00 Nijerya – Arjantin: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

D Grubu

21:00 İzlanda – Hırvatistan: TRT1, TRT4K

27 Haziran Çarşamba

F Grubu

17:00 Güney Kore – Almanya: TRT1, TRT4K

F Grubu

17:00 Meksika – İsveç: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00: İsviçre – Kosta Rika: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

E Grubu

21:00 Sırbistan – Brezilya: TRT1, TRT4K

28 Haziran Perşembe

H Grubu

17:00 Senegal – Kolombiya: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

H Grubu

17:00 Japonya – Polonya: TRT1, TRT4K

G Grubu21:00 İngiltere – Belçika: TRT1, TRT4K

G Grubu

21:00 Panama – Tunus: TRTSPOR, TRT4K (Banttan)

2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın yayıncısı henüz resmi olarak belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da TRT ekranlarından yayınlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son güncelleme 14:48 | 19 Haziran 2018
2018 Dünya Kupası dünya kupası fikstür maç programı maç saatleri
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