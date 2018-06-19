10 parmağında 10 marifet: Yann Sommer

İsviçre kalesinde devleşerek Brezilya'ya geçit vermeyen Yann Sommer, futbol dışında da sıradışı bir yaşama sahip.

İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca konuşabilen Mönchengladbach'ın file bekçisi, gitar çalıyor. 29 yaşındaki kaleci, gurmelik üzerine kurduğu internet sitesinde yemek tarifleri verip restoranları da değerlendiriyor.

Kurduğu şirketle Nivea, Nike, IWC ve Sky gibi devlerle çalışıyor. İsviçre kalecisi, bu markalara hem modellik yapıyor hem de marka danışmanlığı hizmeti veriyor.

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