SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Times’tan çarpıcı analiz: Erdoğan’ın popülaritesi azalıyor
10 parmağında 10 marifet: Yann Sommer
2018 Dünya Kupası Grup E

10 parmağında 10 marifet: Yann Sommer

İsviçre Milli Takımı'nın kalecisi Yann Sommer, Brezilya ile oynadıkları maçta yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirirken saha dışındaki hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

19 Haziran 2018 09:27

İsviçre kalesinde devleşerek Brezilya'ya geçit vermeyen Yann Sommer, futbol dışında da sıradışı bir yaşama sahip.

İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca konuşabilen Mönchengladbach'ın file bekçisi, gitar çalıyor. 29 yaşındaki kaleci, gurmelik üzerine kurduğu internet sitesinde yemek tarifleri verip restoranları da değerlendiriyor.

Kurduğu şirketle Nivea, Nike, IWC ve Sky gibi devlerle çalışıyor. İsviçre kalecisi, bu markalara hem modellik yapıyor hem de marka danışmanlığı hizmeti veriyor.

19 Haziran 2018 Dünya Kupası H Grubu analizi | Dört bilinmeyenli denklem... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:04 | 19 Haziran 2018
dünya kupası İsviçre Yann Sommer
GÜNÜN MAÇLARI
Kolombiya
Bugün - 15:00
-
Japonya
Polonya
Bugün - 18:00
-
Senegal
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Rusya
1 1 3
2 Uruguay
1 1 3
3 Mısır
1 0 0
4 Suudi Arabistan
1 0 0
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Kolombiya
Dünya Kupası 2018 Grup H 19.06.2018 - 15:00 Rotterdam Splatz
Japonya