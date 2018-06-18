VAR nedir? 2018 Dünya Kupası’nda VAR sistemi nasıl işliyor?

Dünya Kupası’nda ilk kez Fransa Avustralya maçında VAR sistemi kullanıldı. Mücadelede VAR uygulamasına başvuran Andres Cunha, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu yeniden izleyen Uruguaylı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video Hakem Uygulaması, adından da anlaşılacağı gibi karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği bir pozisyonda ya da pozisyonlarda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sisteme denmektedir.

VAR SİSTEMİ DÜNYA KUPASI’NDA NASIL İŞLİYOR?

Bir önceki kupada, Brezilya’da “çizgi teknolojisi” kullanılmıştı. Geçtiğimiz yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda kullanınal VAR ilk kez bir Dünya Kupası’nda kullanıldı. Dünya Kupası’nda dört durumda VAR sistemine başvurulacak.

1. Gol mü, değil mi?

2. Penaltı mı, değil mi?

3. Direk kırmızı kart göstermek doğru mu?

4. Yanlış oyuncu tespiti

VAR sisteminde bulunan kameralar…

2018 Dünya Kupası’nda VAR tek bir merkezden idare ediliyor. FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre Moskova’daki merkezde Her maçın 1 “Video Hakemi” ve 3 “Yardımcı Video Hakemi” yer alıyor. 4 kişilik ekip, 8’i ağır çekim olmak üzere 33 kamera ile maçı takip edebiliyor. Video hakem tartışmalı pozisyonlarda hakeme destek çıkacak, son kararı yine hakem veriyor. Video hakeminin son kararı verme yetkisi bulunmuyor.