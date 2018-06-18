Tunus İngiltere maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın (2018 Dünya Kupası)

Afrika temsilcisi Tunus ile Avrupa’nın güçlü ülkelerinden olan İngiltere, Rusya’da yapacakları maçla 3. kez karşılaşacak. İki ülke, bugüne kadar 1’i resmi 2 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda İngiltere 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İngiltere 3 gol atarken, Tunus 1 kez gol sevinci yaşadı. İşte Tunus İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izleme linki… TUNUS İNGİLTERE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda Tunus ile İngiltere, Volgograd şehrindeki Volgograd Arena’da bu akşam karşılaşacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE’NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

1950 – Grup aşaması 1954 – Çeyrek final 1958 – Grup aşaması 1962 – Çeyrek final 1966 – Şampiyon 1970 – Çeyrek final 1982 – Altıncı 1986 – Çeyrek final 1990 – Dördüncü 1998 – Son 16 2002 – Çeyrek final 2006 – Çeyrek final 2010 – Son 16 2014 – Grup aşaması

İNGİLTERE KADROSU

Kaleciler: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Defans: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City), Ashley Young (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Forvet: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal)

TUNUS KADROSU

Kaleci: Farouk Ben Mustapha (Al Shabab), Moez Hassen (Chateauroux), Aymen Mathlouthi (Al Baten)

Savunma: Rami Bedoui (Etoile du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Gent), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahly), Yassine Meriah (CS Sfaxien), Hamdi Nagguez (Zamalek)

Orta saha: Anice Badri (Esperance), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahli Riyadh), Ghaylene Chaalali (Esperance), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes), Ferjani Sassi (Al Nasr), Ellyes Skhiri (Montpellier), Naim Sliti (Dijon), Bassem Srarfi (Nice)

Forvet: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq), Saber Khalifa (Club Africain), Wahbi Khazri (Rennes)