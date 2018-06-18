TRT 1 CANLI YAYIN: Belçika Panama maçı canlı izle!

Panama, G Grubu'ndaki ilk maçında Dünya Kupası’nın kadrosunda De Bruyne, Hazard ve Lukaku gibi birçok yıldızı bulunduran Belçika ile karşılaşacak. Turnuvanın kağıt üstünde zayıf rakiplerinden olan Panama ilk kez Dünya Kupası'nda yer alırken, Belçika ise 13. kez bu arenada boy gösterecek. Türkiye’de yaşayan futbolseverler mücadeleyi TRT 1’de izleyebilecek. İşte Belçika Panama maçı TRT 1 canlı izleme linki…

BELÇİKA PANAMA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

BELÇİKA’NIN 13. DÜNYA KUPASI

Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika, 13. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Turnuva tarihindeki en büyük başarısı yarı final olan Belçika, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi alan Belçika, 52 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü. Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1998 ile 2002'deki turnuvalarda forma giyen ve 5 gol atan Marc Wilmots.

PANAMA 55. SIRADA

Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, dünya sıralamasında 55. basamakta bulunuyor. 2014'te milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı. Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.