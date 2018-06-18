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Trabzonspor’un yeni yıldızı imza için Trabzon’a geldi
Futbol

Trabzonspor’un yeni yıldızı imza için Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız stoper Damien Da Silva, sözleşmedeki son detayları görüşmek ve resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.

18 Haziran 2018 23:53

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, bu akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki Fransız stoper Damien Da Silva saat 22.15 sıralarında kız arkadaşı ile birlikte Trabzon Havalimanına geldi.

Geçen sezon Caen'de forma giyen Da Silva, Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanarak kulübe ait araçla otele gitti. Yarın kenti gezdikten sonra karar vermesi beklenen Da Silva, yönetimle görüşerek sözleşmedeki detayları inceleyecek. 18 Haziran 2018 Okay Yokuşlu söz verdi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:53 | 18 Haziran 2018
Damien Da Silva spor toto süper lig trabzonspor
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