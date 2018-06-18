TFF’den ‘Lefter Küçükandonyadis Sezonu’ iddiası için açıklama

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezonun isminin Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak belirleneceği iddiasına Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yanıt geldi.

Geçen sezon İlhan Cavcav Sezonu adı altında oynanan lig maçlarının yeni dönemde hangi isme sahip olacağı merak konusuydu. İlk kez 2014-15 sezonuna Süleyman Seba isminin verilmesiyle başlayan uygulamada, 2015-16’da Hasan Doğan Sezonu, 2016-17’de Turgay Şeren Sezonu yapıldı.

Gelecek sezona ise Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis isminin verileceği iddiasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri yanıt verdi. Futbol Arena’ya konuşan yetkili, “Böyle bir şey konuşulmadı ve bir karar alınmadı. Biz de iddiaları sosyal medyadan duyduk. Resmi bir karar yok.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Galatasaray taraftarı olarak sezonun ismi için Metin Oktay veya Gündüz Kılıç isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse şu ana kadar hiç Fenerbahçeli isim verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Doğrusu budur” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe`de 30 yaş üzeri futbolcular gözden çıkarıldı Yeni bir anlayış benimseyen Fenerbahçe, kademeli olarak gençleşme dönemini başlatıyor. Fernandao'da olduğu gibi Valbuena ve Skrtel gibi isimlerle dahi yollar ayrılabilir İlgili Haberi Oku

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

Lefter Küçükandonyadis (22 Aralık 1925, İstanbul) Ordinaryüs lakaplı Türk futbolcu. Tüm zamanların en iyi golcüsü seçildi, Türk futbolunun gelmiş gecmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilir.

Türk futbolunun en popüler futbolcusu olarak yıllarca alkışlanan Lefter, Fenerbahçe marşında da adı geçen sembol oyunculardandır. Fenerbahçe ile İstanbul Profesyonel liginde 2, Türkiye Şampiyonasında 3 kere şampiyonluk yaşadı.

Kariyeri boyunca toplam da 832 gol atarak rekor kırmıştır. Lefter çok sevilen bir futbolcuydu. Kişiliğiyle de öne çıkmış bir insandı. Üç büyük kulüp taraftarı tarafından da sevilen bir kişiliği vardı.

1925’te, bir Rum balıkçıyla Türk annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola Büyükada’da başladı. Taksim Spor Kulübünde yetişti. Taksim kulübü yöneticileri kendisine lisans çıkartabilmek için 1941’de mahkeme kararıyla yaşını büyüttüler. Ancak bu sayede takımda oynayabildi. 2 yıl Taksim takımında yer aldı.

1943’te askere gitti, 4 yıl süren askerlikten sonra 1947’de İstanbul’a döndü, Fenerbahçe kulübüne girdi. 1964’e kadar Fenerbahçe forması altında top koşturdu. İstanbul Ligi 1953-1954 sezonunda gol kralı oldu. Bu süre içinde 1 yıl İtalya’nın ACF Fiorentina ve 1 yıl da Fransa’nın OGC Nice takımında oynadı.

Yurtdışında da başarılı futboluyla ün yaptı. Türk futbolunun efsaneleşen isimlerinden biri olarak tanındı. Golcülüğünden ötürü Ver Lefter’e, yaz deftere! sloganı onun için çıktı. Futboldaki ustalığından ötürü Ordinaryüs sıfatıyla anıldı. Örnek bir profesyonel olan Lefter, golleri ve gole çevirdiği penaltı atışları ile de Fenerbahçeli taraftarların gözbebeği olduğunu ispatladı.

Başarılı futbol yaşamında toplam 50 kez milli formayı giydi (46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı). 1954 FIFA Dünya Kupası’nda forma giyen Lefter turnuvada 2 de gol attı. Türk futbolunda 50. Milli Maç altın madalyasını alan ilk futbolcu oldu.

Milli takım formasıyla attığı 21 golle en çok gol atan milli oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de milli takım kaptanlığını yaptı. Fenerbahçe forması altında 615 maç oynadı, 423 gol attı. Lefter bir Galatasaray derbisinde topu doksana çakarak hafızalarda yerini almıştır.

1964’te futbolu bıraktıktan sonra Yunanistan’ın Egaleo, Güney Afrika’nın Johannesburg takımlarında futbolcu ve antrenör olarak yer aldı. Daha sonra Samsunspor, Orduspor, Mersin İdman Yurdu ve Boluspor’da teknik direktörlük yaptı. Antrenörlük kariyerinden sonra da bir süre spor yazarlığı yaptı.

Büyükada’da yaşamaktaydı, 3 çocuğu vardır. 3 Mayıs 2009’da Kadıköy’de Kuşdili Parkı’na heykeli dikilmiştir. 1947’de Fenerbahçe formasını giydi. 1964’te ‘Elveda’ dedi, ’10 numaralı formasını’ soyunma odasında malzemeciye teslim etti. 42 yıl sonra tekrar soyunma odasına geldi.

Tuncay’ın askıda asılı ’10 numaralı formasını aldı, öptü, kokladı, sonra tekrar yerine astı… Lefter aynı zamanda Metin Oktay’ın en yakın arkadaşıydı.

Rekorları:

Fenerbahçe formasıyla 615 maçta 423 gol attı.

Türkiye Millî Futbol Takımı formalarıyla toplam 50 maçta 22 gol attı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun “50. Maç Altın Şeref Madalyası”nı alan ilk futbolcu oldu.

Süper Lig’de penaltı atan ilk futbolcu oldu.

Lefter kulübü tarafından bonservis ücreti alınmak suretiyle yurtdışına transferi yapılan ilk Türk futbolcusudur.

Kariyeri boyunca toplam 832 gol atmayı başardı.

Yunanistan’da rahatsızlanan ve özel ambulans uçakla İstanbul’a getirilerek, Memorial Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ”Ordinaryüs” lakaplı Lefter, 22 Aralık 1925’de doğdu.

Efsanevi futbolcu, 86. yaşını yoğun bakımda doldurdu. 87 yaşındaki Lefter 13.01.2012 tarihinde hayata gözlerini kapadı.

Maradona Rusya ve taraftarlardan özür diledi Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin'e destek vermek için Moskova'da Arjantin-İzlanda maçını izlerken puro içen ve görüntülenen efsane futbolcu Maradona Rusya'dan ve taraftarlardan özür diledi. İlgili Haberi Oku