Hırvatistan’da Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!
Hırvatistan'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Nijerya ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan ve bu duruma kızdığı için oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı
SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden Hırvatistan’da Nikola Kalinic şoku yaşanıyor.
Nijerya maçına yedek başladığı için sonradan oyuna girmeyi reddeden 30 yaşındaki forvetin kadrodan çıkartıldığı ve resmi açıklamanın kısa süre sonra yapılacağı öğrenildi.
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in düzenlenecek basın toplantısıyla kararı açıklayacağı belirtildi.
Hırvatistan, Nijerya ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak gruba galibiyetle başladı.
İtalya’da Milan forması giyen golcü futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer girişiminde bulunduğı iddia ediliyordu.
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