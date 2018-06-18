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Hırvatistan’da Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!
2018 Dünya Kupası Grup D

Hırvatistan’da Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!

Hırvatistan'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Nijerya ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan ve bu duruma kızdığı için oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı

18 Haziran 2018 13:01

SKOR DIŞ HABERLER / 2018 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele eden Hırvatistan’da Nikola Kalinic şoku yaşanıyor.

Nijerya maçına yedek başladığı için sonradan oyuna girmeyi reddeden 30 yaşındaki forvetin kadrodan çıkartıldığı ve resmi açıklamanın kısa süre sonra yapılacağı öğrenildi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic’in düzenlenecek basın toplantısıyla kararı açıklayacağı belirtildi.

Hırvatistan, Nijerya ile oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak gruba galibiyetle başladı.

İtalya’da Milan forması giyen golcü futbolcu için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer girişiminde bulunduğı iddia ediliyordu.

18 Haziran 2018 Brezilya`da Neymar krizi! Kosta Rika maçında oynamayabilir Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İsviçre ile karşılaşan Brezilya, sahadan 1-1'lik beraberlike ayrılırken maç boyunca 10 kez faule maruz kalan Neymar'ın Kosta Rika maçında sahada olmayabileceği iddia edildi. Turnuvada bir maçta en fazla faule maruz kalan futbolcu unvanı Alan Shearer'a ait. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:14 | 18 Haziran 2018
hırvatistan Nikola Kalinic
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